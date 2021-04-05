Памятник Терлецкому в Форосе готов на 70%

Фото: Пресс-служба Мининформа Крыма

Скоро в Форосском парке появится бюст Александру Терлецкому. Как сообщили в пресс-службе Мининформа Крыма, скульптура готова на 70%.

Скульптор, который выполняет рабочую модель в глине, уже почти довел ее до завершения, включая мелкую детализацию. Сам бюст будет выполнен в мраморе.

- Совместно с инициативной группой, ведется работа по согласованию концепции установки памятника с профильными министерствами и ведомствами Крыма, - отметили в пресс-службе.

С просьбой воссоздать старый бюст к главе республики обратились местные жители Фороса. Эту инициативу поддержал застройщик нового детского комплекса, поэтому скоро памятник будет открыт для посещения.

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