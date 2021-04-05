Крым закупит около 400 новых автобусов за счет московского бюджета

Фото: Архив "КП"

Для Крыма планируется закупить около 400 новых автобусов. Средства будут выделены правительством Москвы, сказано в перечне, утвержденном Министерством транспорта Крыма.

Итак, планируется купить 97 автобусов Курганского автозавода («КАВЗ») и марки «ЛиАЗ». Из них 28 автобусов – пригородные, 34 – городские. Общая стоимость транспорта – 361 миллион рублей

Еще 2 миллиарда рублей потратят на 200 автобусов ульяновского завода «СИМАЗ» и 95 - нижегородского «ПАЗ».

Напомним, что в прошлом году Крым получил больше 400 новых автобусов.

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