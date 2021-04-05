Трехлетнему Никите из Симферополя требуется дорогостоящая операция

У маленького мальчика Никиты из Симферополя нашли редко генетическое заболевание, которое провоцирует аномалии на коже, ногтях и слизистых, сообщает «Крымская газета».

Болезнь сильно поражает костный мозг, поэтому у малыша часто слабый иммунитет. Из-за того, что маленький Никита часто болеет, родители малыша обращаются с криком о помощи для того, чтобы собрать деньги на дорогое лечение. Ему необходимо провести трансплантацию костного мозга, так как это пока что единственный способ подарить мальчику жизнь. Стоимость спасения малютки составляет 16 999 400 рублей.

Операцию нужно провести срочно, но у родителей нет такой суммы. Помочь маленькому Никите может каждый, кто перечислит пожертвование на карту матери мальчика:

22000202 2956 8235 (РНКБ) Тулбуре Виктория Игоревна или по номеру телефона +7 (978) 789-36-09.

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