Часть Симферополя и Севастополя 6 апреля останется без электричества

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Тарабукина, 1;

пер. Героев Аджимушкая, 4, 6, 3-5/15 (нечет);

ул. Гоголя, 11-21 (нечет), 7, 10, 14-20 (чет), 23-47 (нечет), 26;

ул. Пушкина, 19;

ул. Луначарского, 2;

ул. Жуковского, 10-16 (чет), 13, 18-24в (чет), 17-33 (нечет);

ул. Самокиша, 20/13, 24, 24/23, 26-32 (чет);

ул. Желябова, 19, 19/29, 22

ул. Кубанская

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник, «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Мечта», «Монтажник», «Строитель», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда», «Ремонтник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Швейник», «Колос», «Пчелка», «Химик», «Привал», «Машиностроитель», «Дружба», «Садовод», «Ягодка-Крым», «Изыскатель»(Садовод 2), «Водник», «Автомобилист», «Полет», «Автомобилист 1», «Автобусник», «Скала», «Степное»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

село Широкое: пер. Калиновый, 2-16, 1-5, ул. Клюшкина, 2-28, 9-Г, 3-29, 46, 56-58, 51, 69,

пер. Ракитовый, 2-4, 1-3, пер. Яблоневый, 6, 5-7, ул. Булгакова, 79, 56-А, 48-52, 62-110, 33-77, 129/1-а, 103, 119, 127, ул. Микадзе, 2-12, 20-24, 1-23;

ул. Приозерная, 24-48

село Передовое: пер. Южный, 8-А (табачный комплекс);

КСП «Красный Октябрь», 91

с 10.00 до 16.00

пр-т Античный, 9, 11, 16, 11а, 15а, (Фондохранилище Херсонеса Таврического);

бухта Омега, 2а;

ул. Павла Корчагина, 18.

С 8.00 до 16.00

х. Отрадный – СТ «Заря»

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