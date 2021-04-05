В Симферополе закрыли сеть подпольных казино

Фото: Архив "КП"

В Симферополе уроженец Грузии организовал сеть подпольных казино. Как сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу СКР России по Крыму и Севастополю, предварительный ущерб от запрещенной деятельности составил больше 3,7 миллиона рублей.

Подпольные казино 51-летний гражданин Грузии организовывал в Крыму с августа 2020 по март текущего года.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, на которой работали сотрудники игровых залов, а также денежные средства.

Организатора сети задержали в Москве, сейчас его доставили в Симферополь. Кроме того, в статусе подозреваемых находятся трое кассиров-администраторов. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас проводится расследование в рамках уголовного дела.

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