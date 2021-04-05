После скандального изъятия ребенка из семьи в органах опеки Севастополя проведут проверки

Сейчас прокуратура и следственный комитет Севастополя занялись проверкой по факту изъятия Фото: Архив "КП"

После скандала с несовершеннолетней девочкой, которую органы опеки отправили в детдом, в правительстве Севастополя планируют наказать всех виновных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Двенадцатилетнюю девочку из Севастополя поместили в детский дом в четверг ночью. Тогда эта информация быстро разлетелась по интернету. Оказалось, что школьницу изъяли из семьи при дееспособной бабушке и маме.

- Три дня все это там разворачивалось, потом попало в соцсети. И вся система радостно дожидалась, видимо, чем все это закончится. Я имею в виду наша государственная система: опеки, попечительство, комиссии все эти бесконечные, которые у нас насоздавали, - возмутился Развожаев.

Сейчас прокуратура и следственный комитет Севастополя занялись проверкой по факту обстоятельства изъятия девочки из семьи. После нее в ведомстве вынесут вердикт о законности действий должностных лиц.

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