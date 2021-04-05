Власти Симферополя утвердили новые проекты реконструкции площадей Ленина и Куйбышева

Самую масштабную реконструкцию проведут на площади Ленина. Фото: Пресс-служба администрации Севастополя

Власти Крыма обнародовали утвержденные проекты по дизайну благоустройства двух площадей в Симферополе – имени Ленина и Куйбышева, а также сквера Казанский. Как сообщил начались, сообщил начальник департамента городского хозяйства Евгений Маляров, на объектах уже полным ходом идут подготовительные работы.

- В скверах по улицам Балаклавская и Селим-Герай, а также в нескольких дворах подрядчиком начаты подготовительные работы, – отметил начальник. - В настоящее время ведутся работы по установке паспортов, ограждению территории, также будет организована установка видеокамер. По каждому объекту подготовлены графики выполнения работ.

Самую масштабную реконструкцию проведут на площади Ленина. Там полностью поменяют тротуарную плитку и поставят уличную мебель. На площади также заменят освещение и высадят новые зеленые насаждения.

Срок выполнения работ обозначен на 1 июля 2021 года.

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