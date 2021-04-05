Депутаты горсовета Симферополя выберут нового градоначальника 7 апреля

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В среду, 7 апреля, депутаты горсовета Симферополя будут выбирать кандидатуру нового главы администрации крымской столицы. В этот день состоится внеочередная сессия горсовета, документ подписал председатель муниципального органа Виктор Агеев.

Проголосовать депутаты могут за две кандидатуры: врио главы администрации города, вице-мэра Валентина Демидова и временно неработающего Михаила Шумилина. Ранее они победили на конкурсе на замещение должности главы администрации Симферополя, который состоялся 29 марта. Тогда Валентин Демидов получил 78 баллов, а Михаил Шумилин - 68.

Напомним, Елена Проценко, занимавшая должность главы администрации Симферополя, покинула пост 19 февраля 2021 года. Валентин Демидов был назначен временно исполняющим обязанности градоначальника.

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