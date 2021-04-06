Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для путешествий на авто

Туристы очень любят Ялту за красивые виды.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, изучив данные брони жилья с автопарковкой, составили рейтинг популярных городов для путешествий на машине.
Топ-10 популярных направлений для автолюбителей (средняя цена ночи в отеле, в рублях):
Ялта, 3682
Сочи, 2507
Санкт-Петербург, 2655
Гагра, 2113
Москва, 2661
Шерегеш, 7176
Кисловодск, 1686
Казань, 2158
Красноярск, 1723
Ростов-на-Дону, 2127
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50