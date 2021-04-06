Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для путешествий на авто

Туристы очень любят Ялту за красивые виды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, изучив данные брони жилья с автопарковкой, составили рейтинг популярных городов для путешествий на машине.

Топ-10 популярных направлений для автолюбителей (средняя цена ночи в отеле, в рублях):

Ялта, 3682

Сочи, 2507

Санкт-Петербург, 2655

Гагра, 2113

Москва, 2661

Шерегеш, 7176

Кисловодск, 1686

Казань, 2158

Красноярск, 1723

Ростов-на-Дону, 2127

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