Аксенов накажет депутатов симферопольского горсовета за ошибки в декларациях

Глава Крыма просит наказать депутатов за сокрытие информации. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Семерых депутатов Симферопольского городского совета накажут за указание неполных сведений о доходах и расходах в своих декларациях. Глава Крыма Сергей Аксенов уже направил заявления о применении мер ответственности в отношении чиновников.

Наказание за нарушение части 7.3-1 статьи 40 федерального закона понесут такие депутаты: Наталья Трещева; Андрей Сапрыкин, Олег Бышук; Дмитрий Пучко, Михаил Глагол; Ярослава Непрелюка, Гульнара Муртазаева.

Все эти депутаты работают на непостоянной основе, а совмещают свою деятельность с основной местом работы. Всем семи чиновникам вынесут предупреждение.

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