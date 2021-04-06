В Симферополе на Парад Победы выйдет больше 1000 человек

Все участники Парада Победы прошли вакцинацию от коронавируса Фото: Михаил ПАТЛИС

В этом году на Парад Победы в Симферополе выйдет больше 1000 человек. Рядом с военной техникой пройдут служащие армейского корпуса Черноморского флота, МЧС, Росгвардии, МВД и представители от военно-патриотических клубов движения Юнармия и ДОСААФ.

Предварительные репетиции парада уже активно идут. Проходит осмотр пеших колонн Черноморского флота. Также проверяется готовность формы одежды, вооружения и здоровья участников мероприятия. Все военнослужащие заранее проходят вакцинацию от коронавируса.

В отделе информационного обеспечения ЧФ отметили, что на параде будут соблюдаться все противоковидные меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

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