Крымчане могут выбрать лучшую сотрудницу Федеральной таможенной службы Юга России

Фото: КП-Ростов

Две крымчанки принимают участие в конкурсе «Такая разная таможня». Голосование проходит на сайте «Комсомольской правды-Ростов».

Конкурс был запущен в честь 30-летия Федеральной таможенной службы. Самые очаровательные сотрудницы таможни юга России рассказали «Комсомолке» о своей работе.

Наталья Коробкова, заместитель начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Джанкойского таможенного поста Крымской таможни

Итак, в конкурсе принимает участие заместитель начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Джанкойского таможенного поста Крымской таможни Наталья Коробкова. В этой сфере Наталья захотела работать, когда начала просматривать справочник абитуриента.

- Сейчас, по прошествии почти десяти лет, я точно знаю, что не ошиблась в выборе. Работая на государственной границе, понимаешь всю важность и ответственность за принимаемые решения, ведь в работе таможенника любая ошибка или нарушение могут причинить ущерб государству, -делится Наталья Коробкова.

Также в конкурсе участвует Алина Коренная, государственный таможенный инспектор кинологического отдела Севастопольской таможни.

Алина Коренная, государственный таможенный инспектор кинологического отдела Севастопольской таможни

- Я с детства очень люблю животных. Лабрадор Бося стал моим самым большим другом и напарником. Мы участвуем в осуществлении таможенного контроля морских транспортных средств и перемещаемых ими грузов, почтовых отправлений, а также в проводимых оперативно-розыскных мероприятиях, где требуется применение служебной собаки, подготовленной на поиск наркотических средств и табачных изделий, - рассказывает Алина о своей работе.

Проголосовать за крымчанок можно по ссылке.