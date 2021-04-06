В Госдуме рассмотрят законопроект, по которому крымчане с украинским гражданством смогут занимать госдолжности

Фото: Архив "КП"

В Госдуме вынесли на обсуждение законопроект, согласно которому на государственные и муниципальные должности могут претендовать крымчане, не вышедшие из гражданства Украины. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по госстроительству.

- Законопроект подготовлен в целях недопущения ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, если по независящим от них причинам они не смогли оформить выход из гражданства Украины, - сообщает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Чиновник напомнил, что сейчас лица с иностранным гражданством или видом на жительство за рубежом не могут претендовать на ряд должностей, согласно Конституции РФ. 14 апреля состоится второе чтение президентского законопроекта, который предусматривает такие же ограничения для претендентов на государственные и муниципальные должности, а также для военнослужащих. При этом жители Крыма и Севастополя часто не могут оформить отказ от украинского гражданства.

Павел Крашенинников объяснил, что планируется добавить в закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» формулировку, что лицо, признанное гражданином РФ и не имеющее иностранного гражданства, кроме украинского, может занимать должности государственной и муниципальной службы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50