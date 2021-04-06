С начала года симферопольцам выписали 150 штрафов за парковку в неположенном месте

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В Симферополе начали эвакуировать машины водителей, которые паркуются в неположенных для этого местах. Обратно вернуть свою машину можно только после того, как будет оплачен штраф, сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

- За нарушение правил дорожного движения автомобиль будет транспортирован на охраняемую площадку. Владелец сможет забрать транспортное средство только после составления административного протокола и оплаты соответствующего штрафа, - передает слова Волковой «Крым 24».

Так, с начала года в Симферополе составили 150 административных протоколов за парковку машин в неположенных местах.

Анастасия Волкова добавила, что в крымской столице есть 15 парковок, которые вмещают 900 машин.

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