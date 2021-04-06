Житель Севастополя угнал у приставов свою арестованную машину

Полицейским пришлось изъять автомобиль и передать его сотрудникам УФССП Фото: Архив "КП"

В конце марта судебные приставы отобрали у севастопольца его личный автомобиль. Машину на время поместили на неохраняемую и неогороженную парковку на улице Правды. Хозяин «Хонды Аккорд» не смог смириться с потерей, недолго думая он взял друга и пошел вызволять свою ласточку из рук приставов.

Как удалось выяснить КП-Крым, вычислить хитрого крымчанина было не сложно. Вместе со своим подельником он засветился в собственном видеорегистраторе, поэтому во время допроса решил не отпираться и сразу признал свою вину.

Полицейским пришлось отобрать автомобиль и снова передать его сотрудникам УФССП. Сейчас хозяин машины остался не только без железного коня, но и находится под подпиской о невыезде.

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