Погода в Крыму на 7 апреля: сыро и тепло до +17

В Крым пришел апрель.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 апреля на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных аномалий.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный 15-20 м/с. Днем тепло до +15°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем тепло до +16°.
Вода в Черном море +7°… +10°.
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