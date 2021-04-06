В Симферополе уволили водителя, который выгнал из салона ребенка без наличных денег

Фото: Архив "КП"

Водитель междугороднего крымского автобуса, который выгнал из салона мальчика без наличных денег, уволен.

Как сообщает телеканал «Миллет», руководству предприятия поручили провести служебное расследование по поводу нетактичного общения старшего кассира с матерью мальчика. Женщина в грубой форме отвечала на вопросы.

Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе на симферопольской автостанции «Западная». Несовершеннолетний мальчик хотел купить билет на последний автобус, но касса была уже закрыта. Тогда он пошел в салон автобуса, где пассажиров обилечивал водитель. При этом у ребенка с собой не было наличных денег, только карта. Тогда водитель просто выгнал мальчика из салона.

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