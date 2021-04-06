Часть Симферополя и Севастополя 7 апреля останется без электричества

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 апреля в некоторых районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов пропадет свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская, 11-21/4 (нечет);

ул. Козлова, 11-15 (нечет);

пр-т Кирова, 1/11;

ул. Братьев Айвазовских 52-90(чет), 43-85(нечет);

ул. Сакская, 2-16, 34а, 36-40(чет), 43-63(нечет);

ул. Черных, 2-60(чет), 1-55(нечет);

ул. Гридасова, 60, 31/9-59(нечет);

ул. Приветная, 2-72(чет), 1-67(нечет);

ул. Уральская, 21, 35-55(нечет);

ул. Почтовая, 1-66;

ул. Тракторная, 34-42(чет), 17(нечет);

ул. Маршала Рыбалко, 58-68(чет), 49-69(нечет);

ул. Рождественская, 58-62(чет);

ул. Дмитриева, 50-70(чет), 45-59(нечет);

ул. Дунайская, 18, 1-17(нечет);

пер. Дунайский, 2-12(чет), 3-17(нечет);

ул. Тростниковая; ул. Осенняя

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

село Морозовка: ул. Ключевая 1, 2А; 6-Б,2-18(чет); 3-17(нечет); 3-а,7/1,7/4,7/5,7/6,7/8;

село Черноречье: ул. Ермака 1-9(нечет); 2-30(чет); 7-31(нечет);

ул. Мостовая 6-Д, 2-10(чет), 18; 1-19(нечет); 19/2,19/1; ул. Нагорная 1, 7; 8; ул. Межгорская 7, 77; 58-62(чет), 72; ул. Магистральная 1-11(нечет); 2-52(чет); 12А, 7-Б; 1-27(нечет), 31-41(нечет);

Сахарная Головка: ООО «Севастопольский»

с 8.00 до 16.00

поселок ГРЭС: ул. Яблочкова 2-а, 3-13(нечет), 4-30(чет), 7-а, 13-а, 13-б; ул. Линейная 1-5(нечет), 2-18(чет); ул. Ангарская 9, 9-а, 9-в, 11-а

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