В крымском селе контролер троллейбуса высадила детей за неуплату проезда

Фото: Архив "КП"

В Крыму произошел еще один инцидент, связанный с высадкой детей из общественного транспорта.

Так, из троллейбуса №21 (Перевальное – Симферополь) высадили 13-летнюю девочку и ее 11-летнего брата из-за того, что дети не смогли оплатить проезд. Об этом рассказала ForPost мать ребят Жаннет Багдасарова.

По ее словам, у детей при себе было удостоверение членов многодетной семьи, но кондуктор сказала, что для бесплатного проезда нужна льготная банковская карта. Она как раз находилась на переоформлении. В итоге кондуктор накричала на детей и высадила их за две остановки до села Пионерское, куда они направлялись.

Багдасарова сообщила, что за детей хотела заступиться пожилая женщина, которая предложила оплатить им проезд. Но работница «Крымтроллейбуса» все равно выгнала несовершеннолетних из транспорта.

Девочка позвонила матери и рассказала ситуацию. Женщина посоветовала сесть на следующий троллейбус. Кондуктор был не против, чтобы пассажиры проехали бесплатно по удостоверению.

В ситуации разбирается руководство ГУП РК «Крымтроллейбус». Обстоятельства происшествия будут выяснять с помощью камер видеонаблюдения.

Напомним, в феврале текущего года Госдума РФ вынесла поправки в Устав автомобильного и городского наземного электротранспорта. Теперь запрещено высаживать из-за неуплаты проезда пассажиров младше 16-ти лет, которые едут без сопровождения взрослых.

На прошлой неделе аналогичный случай произошел на автостанции «Западная» в Симферополе. Несовершеннолетний парень не успел купить билет на последний автобус в кассе, так как она уже была закрыта. При себе у мальчика была только карта. Водитель выгнал из салона юного пассажира, так как при себе у него не было наличных денег. Позже стало известно, что его уволили.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50