Юная крымчанка стала чемпионкой на первенстве России

Спортсменке удалось выработать победную тактику. Фото: Найле Арифова/ВКонтакте

Спортсменка из Сак приняла участие в первенстве России по киокусинкай карате и стала чемпионкой. Соревнования проходили в Москве. Найле Арифова впервые выступила в новой для себя возрастной категории. Ей пришлось соперничать с бойцами 14-15 лет.

Всего за победу поехали бороться пятеро крымчан, трое из которых оказались в призерах. Лучшие в итоге отправятся в сборную России и будут представлять страну на международных турнирах, пишет Крымская газета.

Найле Арифова ранее уже получала Кубок Европы, поэтому стала лидером крымской команды. Ей нужно было пройти пять поединков для завоевания «золота», с чем она успешно справилась и стала чемпионкой. Юную спортсменку могут включить в состав сборной России.

Также две бронзовые медали крымской команде принесли Елизавета Кузьменко и Владислав Смарчевский.

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