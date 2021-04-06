Двух жителей Москвы оштрафовали за незаконный сброс строительного мусора в Партените

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В Ялте поймали двух местных жителей, которые незаконно сбрасывали строительный мусор. В дежурную часть полиции позвонил гражданин, который сообщил о сбросе мусора в районе смотровой площадке в Парковом.

Стражи порядка прибыли на место и зафиксировали этот факт, сообщили в УМВД РФ по Ялте.

- По итогам проверки были установлены двое 34-летних жителей Москвы, которые допустили сброс мусора от строительных работ на участке, не предназначенном для утилизации отходов, чем нарушили требования действующего законодательства, – сообщили в МВД.

Нарушители транспортировали отходы со стройки на специальной машине.

На москвичей составили два административных протокола за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Кроме того, граждане нарушили статью 51 федерального закона «Об охране окружающей среды». Собранные материалы отправлены в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма.

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