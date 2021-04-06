«Хрустальный лотос»: Профессионализм и экспертность вместе с «ДокторПластик»

Мероприятие всегда привлекает к себе внимание как экспертного и профессионального сообщества, так и звездных гостей.

Одним из ключевых событий в области индустрии красоты и здоровья является ежегодная церемония вручения бьюти-премии «Хрустальный лотос». Она проводится с 2013 года и включает в себя ряд номинаций, в том числе «лучший пластический хирург», «лучший стоматолог», «лучший косметолог», «лучший бренд», «лучшая клиника».

Мероприятие всегда привлекает к себе внимание как экспертного и профессионального сообщества, так и звездных гостей: артистов эстрады, киноактеров, общественных деятелей.

Все это накладывает особые обязательства на экспертный совет церемонии. В прошедшем году его возглавил Илья Вячеславович Сергеев. За свою более чем двадцатилетнюю практику он выполнил более пятнадцати тысяч операций различной степени сложности, а также разработал ряд методик коррекции груди, основанных на принципе малотравматичности.

Более того, интерес к последним достижениям науки и технологий в сфере медицины и индустрии красоты помогают доктору Сергееву и его команде постоянно совершенствовать собственные методики за счет внедрения последних технологий и методов в свою практику. Основанная и возглавляемая им клиника пластической хирургии «ДокторПластик» по праву считается одной из ведущих столичных клиник, где инновационные методики и высокий профессионализм врачей сочетаются с индивидуальным подходом и вниманием к каждому пациенту.

* На правах рекламы