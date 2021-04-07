Туристы нередко выбирают для отдыха Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, проанализировав данные брони с 7 по 10 мая этого года, выяснили, где россияне хотят отдохнуть на День Победы.

- Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург составили тройку лидеров, куда поедет на 9 Мая больше всего туристов, - сообщили аналитики, отметив, что почти половина (42,07%) людей совершают вояж парами, еще 23,79% туристов хотят посмотреть парады и праздничные салюты с детьми.

Топ-10 популярных городов для путешествий на 9 Мая (средняя цена ночи в отелях, в рублях):

Севастополь, 3023

Сочи, 1733

Санкт-Петербург, 4014

Калининград, 1545

Москва, 3281

Кисловодск, 2455

Лахденпохья, 5000

Казань, 1481

Хабаровск, 3375

Волгоград, 4200

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50