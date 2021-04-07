Туристы нередко выбирают для отдыха Севастополь.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, проанализировав данные брони с 7 по 10 мая этого года, выяснили, где россияне хотят отдохнуть на День Победы.
- Севастополь, Сочи, Санкт-Петербург составили тройку лидеров, куда поедет на 9 Мая больше всего туристов, - сообщили аналитики, отметив, что почти половина (42,07%) людей совершают вояж парами, еще 23,79% туристов хотят посмотреть парады и праздничные салюты с детьми.
Топ-10 популярных городов для путешествий на 9 Мая (средняя цена ночи в отелях, в рублях):
Севастополь, 3023
Сочи, 1733
Санкт-Петербург, 4014
Калининград, 1545
Москва, 3281
Кисловодск, 2455
Лахденпохья, 5000
Казань, 1481
Хабаровск, 3375
Волгоград, 4200
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