В Крыму за сутки подтвердили еще 88 случаев заражения коронавирусом

За сутки выздоровело 110 человек. Фото: правительство Крыма

В Крыму за 6 апреля коронавирус подтвердили еще у 88 человек. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Бессимптомно болеют шесть человек. Самостоятельно за медпомощью обратились 63 человека, по ранее зарегистрированным случаям зафиксировали 25 заболевших, - проинформировал Аксенов.

За последние сутки все крымские лаборатории взяли тесты на Covid-19 у 2 тысяч 310 человек.

За это же время с выздоровлением выписали 110 человек, за весь период вылечились - 35 тысяч 813 человек.

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