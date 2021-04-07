В Крыму за сутки подтвердили еще 88 случаев заражения коронавирусом

За сутки выздоровело 110 человек. Фото: правительство Крыма
В Крыму за 6 апреля коронавирус подтвердили еще у 88 человек. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
- Бессимптомно болеют шесть человек. Самостоятельно за медпомощью обратились 63 человека, по ранее зарегистрированным случаям зафиксировали 25 заболевших, - проинформировал Аксенов.
За последние сутки все крымские лаборатории взяли тесты на Covid-19 у 2 тысяч 310 человек.
За это же время с выздоровлением выписали 110 человек, за весь период вылечились - 35 тысяч 813 человек.
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