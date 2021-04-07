Ревнивая крымчанка облила «Porsche» своей соперницы черной краской

Дорогостоящую иномарку облили черной краской. Фото: КИА

Ревнивая крымчанка разозлилась на своего мужа и решила отомстить своей сопернице. Она выследила ее, подождала пока та припаркует машину и зайдет в здание, а потом совершила акт вандализма.

Женщина взяла с собой черную краску, подошла к припаркованному белоснежному Porsche Panamera, который стоит 12 миллионов рублей, и облила его, сообщает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Камеры видеонаблюдения, установленные на стоянке торгового центра, зафиксировали произошедшее. За порчу чужого имущества ревнивице грозит до 3 месяцев ареста или даже до года исправительных работ.

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