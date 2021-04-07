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Общество7 апреля 2021 10:35

С начала вакцинации от коронавируса успели привиться 77 тысяч крымчан

Крым получил 90 тысяч доз «Спутника V»
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Каждую неделю количество прививочных пунктов растет

Каждую неделю количество прививочных пунктов растет

Фото: Александра Тимощенко

За последнюю неделю в Крыму получили больше 10 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

– За прошедшую неделю получено 10500 доз, ведется приемка еще 6 тысяч вакцин, - отметил министр.

С начала вакцинации свой укол от коронавируса уже получили 77755 человек, а 54073 прошли полный этап вакцинации.

По словам Остапенко, каждую неделю количество прививочных пунктов растет. На сегодняшний день в регионе насчитывают 97 штук.

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