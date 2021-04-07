В Крыму коронавирус пошел в рост

Заболеваемость выросла почти на треть Фото: Архив "КП"

В Крыму заболеваемость коронавирусом за неделю увеличилась на 27,6%. Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавируса сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- За неделю зарегистрировано 572 случая новой коронавирусной инфекции, что на 27,6% больше предыдущей недели, - отметил он. - Отмечается рост заболеваемости новой коронавиурсной инфекцией.

Средние темпы прироста выше общекрымских в Джанкойском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Черноморском, Красноперекопском и Кировском районах. Треть заболевших признали, что не соблюдали рекомендации Роспотребнадзора и не носили защитные маски в местах массовго скопления граждан. 30% заболевших старше 65 лет.

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