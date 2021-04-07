Главой администрации Симферополя назначен Валентин Демидов

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Кандидатуру Валентина Демидова в качестве главы администрации Симферополя утвердили депутаты горсовета крымской столицы.

Голосование прошло на внеочередной сессии горсовета. Так, за врио главы администрации проголосовали 32 депутата, его конкурент Михаил Шумилин получил всего один голос.

Напомним, Елена Проценко, возглавляющая мэрию города, покинула пост 19 февраля текущего года. Врио градоначальника стал Валентин Демидов. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации Симферополя.

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