У 20 прибывших из-за границы в Крым нашли коронавирус

20 прибывших из-за рубежа привезли с собой коронавирус Фото: Архив "КП"

В Крыму у 20 прибывших из-за границы нашли коронавирус. Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавируса сообщил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- 5 человек прибыли международными рейсами и 15 прибыли из Украины, - отметил он. - 2 прибывших из Великобритании находятся под строгой домашней изоляцией.

Всего за неделю из-за границы в Крым прибыло 4614 человек, из них 3878 - из Украины.

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