В Ханском дворце продолжается второй этап реставрации

Все работы планируют завершить в 2021 году. Фото: Руслан Бальбек / ВК

В Бахчисарае продолжается второй этап реставрации Ханского дворца по федеральной целевой программе, сообщил депутат государственной думы от Крыма Руслан Бальбек, куда он приехал с рабочим.

- В решении таких вопросов необходимо опираться на научный подход, поэтому пригласим ученых и проведем заседание научно-методического совета на базе Министерства культуры, - отметил депутат.

По его словам, в состав совета и рабочей группы нужно включить не только министерства, но и представителей общественности. Это поможет объективно учесть все пожелания и принять единое решение.

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