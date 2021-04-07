Жаждущий мести крымчанин перепутал машины во время поджога

Теперь мстителю грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Архив "КП"

Житель поселка поселка Новоселовка в Симферопольском районе после сильной ссоры со своим другом решил ему отомстить. Для этого мужчина выбрал самый коварный метод мести и поджег автомобиль, но по ошибке уничтожил не его машину.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, в отделение полиции пришел местный житель и рассказал, что недавно его машину сожгли. Когда правоохранители проверяли информацию, выяснилось, что на днях в поселке произошел конфликт между двумя давними друзьями, но пострадавший к этому не имеет никакого отношения.

Оказалось, что у потерпевшего такой же автомобиль, как и у одного их участников ссоры, а желающий мести друг случайно поджег не ту машину. Мужчине пришлось сознаться. Свой конфуз он объяснил тем, что перепутал и хотел уничтожить другой автомобиль.

После признания на мстителя возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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