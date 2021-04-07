В Крым идет похолодание и сильные дожди с ветром

Над Крымом проходит холодный фронт. Фото: с сайта Pixabay

С 8 апреля в Крыму снова будет холодно и ветрено, все это усложнится обильными осадками. О нелетной погоде крымчан и гостей республики предупредили в пресс-службе главного управления МЧС по РК.

- На полуостров обрушатся дожди из-за прохождения холодного фронта. Погода испортится уже завтра - 8 апреля. В регионе ожидаются ливни, мокрый снег и сильный ветер до 17-22 м/с. В горах будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения, - рассказали в ведомстве.

Спасатели попросили гостей и жителей Крыма быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности.

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