В Крыму к курортному сезону будет открыто 460 пляжей

В Крыму в 2020 году побывали больше 6,3 миллиона отдыхающих Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму в период курортного сезона будет работать 460 пляжей. Как сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК, проведены конкурсы на благоустройство пляжей. Их количество увеличится в Евпатории, Ялте и Феодосии.

- Во всех курортных регионах Крыма, во всех муниципалитетах проведены конкурсы на право заключения договоров о благоустройстве пляжей общего пользования, определены места, опасные для купания, и утверждены дислокации пунктов проката маломерных судов, - уточнили в Минкурортов и туризма РК.

Глава РК Сергей Аксенов также отметил, что контроль за работой пляжей и точек эксплуатации водного транспорта будет усилен. По его словам, также необходимо выводить из тени работу граждан, которые занимаются сдачей жилья внаем.

Напомним, что в Крыму в 2020 году побывали больше 6,3 миллиона человек, курортный сезон начался позже обычного, поскольку действовали ограничения по коронавирусу. В 2019 году полуостров посетили 7,4 миллиона отдыхающих.

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