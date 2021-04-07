Иностранные инвесторы вложили больше 70 миллионов долларов в экономику Крыма

Часть инвестиций инвесторы вкладывают в туристическую отрасль Фото: Архив "КП"

За пять лет в Крым было привлечено 71 миллион долларов иностранных инвестиций, сообщила министр финансов Крыма, вице-премьер Ирина Кивико. По нынешнему курсу это 5,5 миллиарда рублей.

- Мы видим информацию с 1 января 2016 года по инвестициям - у нас 71 миллион долларов вложено, - сообщила Кивико.

Также вице-премьер отметила, что с января 2017 года на 37% выросло количество предприятий, учрежденных иностранцами.

На начало текущего года было зарегистрировано больше 3,3 тысяч субъектов хозяйственной деятельности.

- Как ни странно, очень много украинских учредителей, из Белоруссии, Кипра, Германии, Казахстан, Бельгия, Турция, Армения, Великобритания - всего 63 страны, - уточнила Ирина Кивико.

По ее словам, общий объем инвестиций в бюджет Крыма за семь лет составил 1 триллион 86 миллиардов рублей.

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