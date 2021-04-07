Жителю Крыма выделили 250 тысяч рублей на разведение кроликов

Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

Крымчанин получил от государства 250 тысяч рублей на открытие собственной кроличьей фермы в рамках программы социального контракта, принятого в Крыму. Об этом сообщает Министерство соцзащиты Крыма.

О такой возможности Григорий Терешкин узнал от друзей. После подачи документов в течение месяца была одобрена заявка и выделены средства.

- Друзья из Якутии как-то рассказывали, что получили социальный контракт. А потом жена прочитала в интернете, что эта программа реализуется и в Крыму. Я решил позвонить, узнать подробности. В соцзащите мне все рассказали и помогли. Подал документы. Через месяц одобрили заявку и выделили деньги. Я начал готовиться к созданию своего детища - фермы для разведения кроликов, - рассказывает Григорий Терешкин.

Для фермы мужчина выбрал вольерный способ разведения - чем экологичнее уход, тем качественнее и вкуснее мясо.

В его владениях растут насчитывается 34 кролика-гибрида калифорнийской и новозеландской породы.

Напомним, что с 2016 года подобная материальная поддержка на территории Крыма со стороны властей оказывается малоимущим семьям и одиноким гражданам для того, чтобы помочь преодолеть бедность и выйти на достойный уровень заработка. Одним из первых, кто получил материальную поддержку на ведение предпринимательской деятельности, был Григорий Терешкин. Всего с 2016 года на территории Крыма было заключено 173 социальных контракта.

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