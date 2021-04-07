Крымчанин получит 18 лет за финансовую помощь террористической организации

Сам же крымчанин перевел террористу больше 86 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Жителя Крыма Марка Давыдова приговорили к 18 годам колонии строгого режима за содействие террористической организации, сообщили КП-Крым в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Около 5 лет назад крымчанин общался с одним из участников запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». А в 2018 году он решил купить сим-карты, зарегистрированные на россиян, которые не знали о деятельности террористов. Позже Давыдов помог участнику запрещенной организации завести интернет-кошельки и по просьбе мужчины люди перевели им 569 453 рубля.

- Давыдов М. А. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, - отметили в пресс-службе суда.

Сам же крымчанин перевел террористу больше 86 тысяч рублей и решил уехать в Сирию, чтобы стать частью организации, но в аэропорту Краснодара его задержала полиция.

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