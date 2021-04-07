Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 апреля 2021 15:14

Крымчанин получит 18 лет за финансовую помощь террористической организации

Мужчина помог собрать около 600 тысяч рублей
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий
Сам же крымчанин перевел террористу больше 86 тысяч рублей

Сам же крымчанин перевел террористу больше 86 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

Жителя Крыма Марка Давыдова приговорили к 18 годам колонии строгого режима за содействие террористической организации, сообщили КП-Крым в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Около 5 лет назад крымчанин общался с одним из участников запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». А в 2018 году он решил купить сим-карты, зарегистрированные на россиян, которые не знали о деятельности террористов. Позже Давыдов помог участнику запрещенной организации завести интернет-кошельки и по просьбе мужчины люди перевели им 569 453 рубля.

- Давыдов М. А. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, - отметили в пресс-службе суда.

Сам же крымчанин перевел террористу больше 86 тысяч рублей и решил уехать в Сирию, чтобы стать частью организации, но в аэропорту Краснодара его задержала полиция.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50