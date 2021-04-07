В лобовом ДТП под Судаком пострадали три человека

Фото: пресс-служба МЧС по РК

На трассе Судак-Солнечная Долина из-за столкновения двух легковых автомобилей - Volkswagen и «Жигули» – пострадали три человека, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Потребовалась помощь спасателей - на место аварии выехали сотрудники скорой медицинской помощи, МЧС и ГИБДД.

На место аварии выехали сотрудники скорой медицинской помощи, МЧС и ГИБДД. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Пострадавших вытащили с помощью специального оборудования, оказали первую помощь, двух госпитализировали в Судакской горбольнице. Кроме этого, спасатели приняли противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП.

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