Погода в Крыму на 8 апреля: дождь и тепло до +8

В Крым вернулась сырая погода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают дождь и мокрый снег. Вдобавок ожидается усиление северо-западного ветра до 22 м/с.

- В Симферополе облачно. Дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно, дождь. Ветер северный до 14 м/с. Днем тепло до +8°.

На Южном берегу Крыма облачно, дождь. Ветер северо-западный до 22 м/с. Днем тепло до +6°.

Вода в Черном море + 7°...10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50