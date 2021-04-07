Часть Симферополя и Севастополя 8 апреля останется без электричества

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя днем пропадет свет. Перебои с подачей электротока произойдут из-за ремонтных работ, которые затеяли энергетики полуострова.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская, 11-21/4 (нечет);

ул. Козлова, 11-15 (нечет);

пр-т Кирова, 1/11;

ул. Авангардная 2-14(чет); 11-13(нечет);

ул. Вишневая 106-134(чет), 152; 131-159(нечет);

ул. Макаренко 4-24(чет); 9-29(нечет);

ул. Чайкиной Лизы 104-108(чет); 61-69(нечет);

ул. Шалфейная 122-158(чет); 123-157(нечет);

ул. Кечкеметская 62, 90, 121/2(нечет)

микрорайон Каменка - садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

пер. Кирпичный 2-8;

пр. Матросский 30-А;

туп. Подгорный 2-6;

ул. Батумская 1-7,7-А;

ул. Генерала Петрова 5,16-20;

ул. Керченская 4-30,3-17;

ул. Кирпичная 4,6,16-44,7-53;

ул. Ломоносова 5,14;

ул. Нефедова 34-74,9-39;

ул. Новороссийская 14,16;

ул. Партизанская 13-25;

ул. Щербака 18-22,7-13

с 9.00 до 17.00

ул. Солнечная 2-6,1-а,1-9;

пер. Новикова,2-16,20-24,9-А,7-А,7-9,27;

ул. Новикова 5,24-А,71,75,77;

ул. Башенная 18,15-23;

ул. Калича 55,57;

ул. Кирова 12-16,28-32,11-17,25-39;

ул. Куприна 3,5,13,15;

ул. Богдана Хмельницкого 20-Б,14,54-62, 45-А,47-А,39-43,49-53;

ул. Пограничная 16,18;

ул. Терлецкого 48-64,64-А,19-А,21,31;

ул. Пластунская 130-а,130;

ул. Подольцева 121-145;

ул. Ревякина 32-104,17-97

Штурмовое: ул. Героев Революции 28,5-а,17-А,3,7-21; ул. Коминтерна 2-10,18,1-23; туп. Ноябрьский 4,3-9; туп. Поворотный 4-а,30-а,32-а,6,10-26,26-34,42,23-б,1-7; ул. Спокойная 6; пер. Коминтерна 1-11; ул. Придорожная 40; ул. Комиссара Морозова 16,5; ул. Ноябрьская 1-29; ул. Героев Революции 23-25, 33

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