В селе Морское под Судаком разрушается берегоукрепление пляжа

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На центральном пляже в селе Морское под Судаком разрушается берегоукрепительная конструкция. Об этом сообщил Евгений Краснов, руководитель территориального округа администрации Судака в селах Громовка, Морское и Междуречье.

- Нужен проект по реконструкции и доведения сооружений до нормативов, но это невозможно за местный бюджет. Поскольку по всему Крыму берегоукрепительные сооружения передаются в государственную собственность, - приводит слова Евгения Краснова «Крым 24».

По его словам, вероятно будет разработана программа по реконструкции сооружений, а также обеспечению их безопасности.

Чиновник напомнил, что берегоукрепительные сооружения строили еще до времен перестройки СССР, и их часть не была закончена.

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