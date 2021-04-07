Коммунисты Крыма представили своих кандидатов на довыборах в местные советы

КПРФ представила своих кандидатов на довыборы в местные советы. Фото: Сергей Богатыренко/Личный архив

Крымская организация КПРФ представила своих кандидатов на довыборах в местные советы. Об этом КП-Крым сообщил лидер крымских коммунистов Сергей Богатыренко.

- 11 апреля пройдут довыборы в четырех муниципалитетах — Бахчисарайском районном совете, Михайловском сельсовете Нижнегорского района, Евпаторийском и Феодосийском городских советах, - уточнил он. - Коммунистическая партия всегда представляет своих кандидатов, и в этот раз наши партийцы также принимают участие в выборах.

Представить партию на выборах коммунисты доверили местным лидерам общественного мнения — людям рабочих профессий и интеллектуального труда.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50