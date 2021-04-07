Стоимость проживания в крымских гостиницах и отелях поднялась на 30%

На майские праздники заполнена вся бронь. Фото: arthurgalvao с сайта Pixabay

Цены на проживание в гостиница и отелях Крыма в мае выросли на 30%. С чем это связано рассказал вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

На сегодня наблюдается 100% бронь номеров на майские праздники. Цены растут из-за высокого спроса, ближе к маю стоимость аренды оставшегося свободного жилья может подняться еще больше, пишет ForPost.

- В Ялте раньше можно было снять апартаменты за 5 тысяч рублей в сутки, сейчас же эта цифра выросла в разы. За четыре ночи с 1 по 5 мая некоторые гостиницы просят 72 тысячи, - рассказал Волков.

Специалист добавил, что одни отельеры таким образом пытаются компенсировать затраты, которые уходят на подготовку к летнему сезону. А другие просто знают, что и за такую цену возьмут номер.

Эксперт объяснил, что пока что-то сказать о ценах грядущего сезона сложно. Бешенный спрос может вызвать неожиданные прайсы.

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