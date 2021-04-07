Ковитиди рассказала о возможном технологическом прорыве на полуострове

Возможные сценарии технологического прорыва обсудили в крымском Совмине. Фото: council.gov.ru

О вероятности развития технологического прорыва в Крыму рассказала сенатор от Крыма в Совете Федерации РФ Ольга Ковитиди. Национальная система поддержки инноваций только формируется, поэтому сделать четкие прогнозы специалистам сложно.

Процесс может ускорить лишь создание необходимой инфраструктуры - это различные предприятия, институты и организации, которые будут заниматься повышением технологичности образования, пишет Крымская газета.

- Мы должны понять, что нужно делать и какой план составлять для создания в Крыму своеобразной экспериментальной площадки. Я уверена, что у нас вполне может быть свое Сколково, - заявила Ковитиди.

Для создания общественных data-центров, поддержку цифровых стартапов и обучение в этом году направят около 6 млрд рублей. Крым тоже будет принимать участие в этих проектах.

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