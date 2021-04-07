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Минтранс обязали сделать ремонт дорог в Симферополе по решению суда В Симферополе отремонтируют две улицы - Узловую и Комсомольскую (микрорайон Героев Сталинграда).

Прокуратура Крыма подала иск в суд на местную администрацию и Министерство транспорта РК после выявленных нарушений: покрытие дорог на улицах имеет проломы, бортовой камень поврежден, а на одной из улиц отсутствует дорожная разметка. Суд вынес решение обязать Министерство транспорта Крыма капитально отремонтировать дорожное покрытие.

- Рассмотрев представленные надзорным органом документы, суд требования прокурора удовлетворил. Орган местного самоуправления обязан передать региональному министерству в безвозмездное пользование автомобильные дороги, которому, в свою очередь, необходимо организовать проведение капитального ремонта указанных улиц, - говорится в сообщении и пресс-службы регионального надзорного ведомства.

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