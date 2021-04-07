Пьяный лихач на BMW пытался сбежать от полицейских Крыма

Водителя накажут штрафом и задержанием минимум на 15 суток. Фото: с сайта Pixabay

Юный водитель иномарки ответит по закону за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и игнорирования патруля ДПС Крыма. Лихача 20-ти лет увидели полицейские Кировского района, когда находились на смене. Парень отказался остановиться и получил целый букет протоколов, сообщает пресс-служба МВД России по РК.

Преследование закончилось тем, что BMW остановили.

Но нормально «шумахеру» припарковаться не удалось, он залетел в кювет, снес дорожный знак и ограждение. Потом понимая, что произошло, пытался убежать, но через несколько минут его поймали правоохранители. Сотрудники МВД выявили, что у молодого мужчины не было водительского удостоверения нужной категории.

Против крымчанина составили целых шесть административных материалов. Он ответит за вождение в нетрезвом виде, отказ остановиться, повреждение дорог, нарушение правил тонировки, отсутствие регистрации машины и страховки. Парня могут арестовать на 15 суток и вменить серьезный штраф.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50