В Симферополе вдоль набережной реки Салгир высадили дубы

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе вдоль набережной реки Салгир высадили новые деревья. По данным пресс-службы администрации Симферополя, озеленение началось в районе улицы Гурзуфская. Там высадили 33 крупнолистных дуба.

- Будут высажены кустарники для создания живой изгороди. Высадка вдоль дороги позволит создать естественное ограждение и отделить прогулочную зону от шума, выхлопных газов и от транспорта в целом, - отмечает заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бараненкова.

На Гурзуфской еще планируется высадить 16 бородавчатых берез. Кроме того, будут высажены клен и рябина.

Все деревья, которые специалисты помещают в грунт, завезены из питомника, они прошли акклиматизацию.

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