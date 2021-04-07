В Симферополе установят водовод за 337 миллионов рублей

Подрядчику уже выплатили авансовую часть платежа. Фото: правительство Крыма

В Симферополе скоро приступят к строительству второй нитки водовода до водоочистных сооружений «Петровские скалы». Ее возведением займется компания «Стройдемсервис», написано в распоряжении главы РК Сергея Аксенова.

- «Стройдемсервис» является единственным подрядчиком, который будет работать по данному госконтракту. Его цена составляет 336 миллионов рублей, - указано в документе.

Работы планируют закончить 31 января 2024 года. Подрядчик должен собственными силами выполнить не меньше 60% работ.

Им уже поступила авансовая часть платежа в размере 14% от цены контракта.

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