Феодосия вошла в топ-10 самых чистых городов России

Феодосия.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, проведя опрос в соцсети, выяснили, какие города самые чистые, опрятные и культурные.
- Казань и Феодосия лидируют в рейтинге самых чистых городов, - отметили аналитики. 26.53 % туристов отметили ухоженные улицы Казани, еще 20.41 % опрошенным по душе чистота и порядок Феодосии.
Топ-10 самых чистых городов России:
Казань
Феодосия
Краснодар
Калининград
Екатеринбург
Грозный
Уфа
Чебоксары
Тюмень
Владивосток
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