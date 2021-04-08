Феодосия вошла в топ-10 самых чистых городов России

Феодосия. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU, проведя опрос в соцсети, выяснили, какие города самые чистые, опрятные и культурные.

- Казань и Феодосия лидируют в рейтинге самых чистых городов, - отметили аналитики. 26.53 % туристов отметили ухоженные улицы Казани, еще 20.41 % опрошенным по душе чистота и порядок Феодосии.

Топ-10 самых чистых городов России:

Казань

Феодосия

Краснодар

Калининград

Екатеринбург

Грозный

Уфа

Чебоксары

Тюмень

Владивосток

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