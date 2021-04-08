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Общество8 апреля 2021 10:04

Под Севастополем на трассу «Таврида» сошел грунт

Движение временно приостановлено
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Движение по "Тавриде" в Севастополь времено перекрыто

Движение по "Тавриде" в Севастополь времено перекрыто

Фото: Архив "КП"

Под Севастополем в районе полигона ТБО в Первомайской балке на трассу «Таврида» сошел грунт. Движение по магистрали временно приостановлено.

- Сейчас движение транспорта на Севастополь идет по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое, - сообщили в АО «ВАД».

Сошедшую на дорожное покрытие землю уже убирают. Как только закончат работы, движение через седьмой этап «Тавриды» и президентскую дорогу будет открыто.

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