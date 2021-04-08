Коронавирус в Крыму: плюс 91 заболевший за сутки

Фото: пресс-служба Сергея Аксенова

В Крыму за 7 апреля зарегистрировали 91 случай коронавируса. Из них 12 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего числа заболевших 58 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 33 инфицированных ранее контактировали с зараженными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2654 человека. Выписали с выздоровлением за сутки 73 человека, за весь период с начала пандемии - 35 886 человек.

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